Украина и ЕС приняли совместное заявление

В Киеве состоялся 24-й саммит Украина-ЕС — первый с момента полномасштабного вторжения рф на территорию украинского государства.

По итогам 24-го саммита Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приняли совместное заявление.

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что стороны собрались «в контексте продолжающейся неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны россии* против Украины».

«Мы осудили это решительным образом и обсудили, как в дальнейшем поддерживать Украину и как усилить коллективное давление на россию, чтобы она прекратила войну и вывела свои войска. ЕС будет поддерживать Украину и украинский народ в борьбе с продолжающейся агрессивной войной россии столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Также стороны подчеркнули историческую важность решения Европейского совета от 23 июня 2022 года о признании европейской перспективы и предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

«Мы подтвердили, что будущее Украины и ее граждан в Европейском Союзе. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения международного права и прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерное равенство. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в совместном заявлении.

Как сообщал Курсор, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин* хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.