Франция конфисковала особняк Романа Абрамовича за 120 млн долларов

Старинное поместье короля Эдварда VIII, которое было куплено Абрамовичем, было конфисковано сегодня властями Франции. Только на ремонт этого особняка олигарх потратил 40 миллионов долларов.

Власти Франции арестовали особняк на Ривьере стоимостью 120 миллионов долларов, принадлежащий российско-израильскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Историческое поместье, где когда-то жил король Эдвард VIII после отречения от британского престола, является одним из 12 французских домов, принадлежащих Абрамовичу. По данным Daily Mail, все объекты недвижимости были арестованы за последние несколько недель.

Поместье на Ривьере, построенное в 1926 году и называвшееся Шато де ла Кро, было любимым объектом олигарха, который после его покупки в 2001 году потратил около 40 миллионов долларов на ремонт.

В особняке площадью 12 акров с 12 спальнями и 8 ванными комнатами были построены огромный тренажерный зал, домашний кинотеатр и бассейн на крыше.

После вторжения России в Украину французское правительство конфисковало 33 объекта недвижимости, яхты и вертолеты у россиян, связанных с Путиным. Общая стоимость, по сообщениям, составляет 27 миллиардов долларов.

Курсор ранее писал, что остров Джерси заморозил активы Абрамовича на семь млрд долларов. Нормандский остров Джерси заявил, что замораживает активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, стоимость которых оценивается более чем в 7 миллиардов долларов.