Франция может ограничить потребление воды

Во Франции наблюдается самая засушливая зима в истории, которая может стать причиной сильной засухи летом.

По словам министра экологических преобразований Франции Кристофа Бэшу, сейчас французское правительство изучает возможность введения ограничений на использование воды.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня Бешу соберет представителей в регионах, чтобы попросить их принять меры, позволяющие экономить воду уже сейчас. Ограничительные меры могут включать издание местных ограничительных приказов об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это потребуется.

Министр отметил, что нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.

Комментарии министра прозвучали после того, как президент Эммануэль Макрон заявил, что «нация должна сделать с водой то, что мы сделали с энергетикой, что является своего рода планом трезвости».

«Все мы, граждане, промышленники, службы, местные сообщества, фермеры, мы должны обратить внимание на этот ресурс, который становится дефицитным», — добавил Макрон.

По словам Бешу, в долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, что отстает от других стран, таких как Италия и Испания.

По словам министра, после сильной засухи прошлым летом уровень воды уже был низким, и ситуация ухудшилась из-за меньшего количества осадков, чем обычно, этой зимой, особенно в феврале, который должен стать самым засушливым за всю историю наблюдений, начиная с 1959 года.

«Ситуация более серьезная, чем в прошлом году в то же время, и мы отстаем от пополнения запасов подземных вод на два месяца», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Венеция теряет привлекательность из-за пересыхания каналов. На этой неделе из-за отливов и отсутствия осадков гондолы застряли на нескольких знаменитых каналах Венеции.

Курсор также сообщал, что засуха в Европе может стать худшей за последние 500 лет.