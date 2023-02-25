Венеция теряет привлекательность из-за пересыхания каналов

08:00, Сегодня
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Фото: pixabay.com

На этой неделе из-за отливов и отсутствия осадков гондолы застряли на нескольких знаменитых каналах Венеции.

Поскольку каналы Венеции начинают пересыхать, одно из самых очаровательных мест в мире постепенно теряет свою привлекательность.

В этом итальянском туристическом центре, где наводнения являются основной проблемой, необычно низкие приливы не позволяют гондолам, водным такси и машинам скорой помощи перемещаться по некоторым из его знаменитых каналов.

Ученые и экологические организации обеспокоены тем, что Италия столкнется с новой засухой после летних засух, потому что в Альпах выпало меньше половины обычного количества снега.

В проблемах в Венеции видят сочетание факторов: отсутствие дождя, система высокого давления, полнолуние и морские течения.

Итальянские реки и озера страдают от острой нехватки воды, заявила в понедельник экологическая группа Legambiente, сосредоточив внимание на севере страны.

По, самая длинная река Италии, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года, говорится в заявлении.

В июле прошлого года Италия объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны и которая пострадала от самой сильной засухи за последние 70 лет.

«Мы находимся в ситуации дефицита воды, которая нарастала с зимы 2020-2021 годов», — цитирует Corriere della Sera эксперта по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR.

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