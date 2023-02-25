Венеция теряет привлекательность из-за пересыхания каналов

На этой неделе из-за отливов и отсутствия осадков гондолы застряли на нескольких знаменитых каналах Венеции.

Поскольку каналы Венеции начинают пересыхать, одно из самых очаровательных мест в мире постепенно теряет свою привлекательность.

В этом итальянском туристическом центре, где наводнения являются основной проблемой, необычно низкие приливы не позволяют гондолам, водным такси и машинам скорой помощи перемещаться по некоторым из его знаменитых каналов.

The low water level in Venice is really worrisome as the city usually suffers from frequent flooding, having witnessed the worst floods in 2019. Several pictures of the docked water taxis, gondolas, and ambulance boats have been circulating on social media. pic.twitter.com/d5f4hOaCpy — truth. (@thetruthin) February 24, 2023

Ученые и экологические организации обеспокоены тем, что Италия столкнется с новой засухой после летних засух, потому что в Альпах выпало меньше половины обычного количества снега.

В проблемах в Венеции видят сочетание факторов: отсутствие дождя, система высокого давления, полнолуние и морские течения.