Франция осудила Иран за видео с «разоблачением» заложников

На видео от иранских СМИ француженка признает, что она «агент французской разведывательной службы DGSE и планировала свержение иранского исламистского режима».

Французские власти резко осудили публикацию иранским государственным телевидением якобы признания французской пары, арестованной пять месяцев назад.

Франция назвала эти действия Ирана «постыдным, отвратительным и неприемлемым шагом».

Французы, мужчина и женщина, были арестованы в мае на демонстрации учителей, требующих повышения заработной платы и призывающих к освобождению задержанных коллег.

Трансляция «признательных признаний» вышла в четверг, а в Иране в это время продолжается волна протестов, возглавляемых женщинами, которые вспыхнули 16 сентября после смерти иранской курдской женщины Махсы Амини.

Иран неоднократно обвинял внешние силы в разжигании протестов и на прошлой неделе объявил об аресте девяти иностранных граждан, в том числе из Франции, Германии, Италии, Польши и Нидерландов.

На видео, опубликованном в четверг, слышно, как женщина, говорящая по-французски и называющая себя Селин Колер, говорит, что она «агент французской разведывательной службы DGSE».

Она сказала, что вместе с мужчиной находилась в Иране, чтобы «подготовить условия для революции и свержения иранского исламистского режима».

Колер заявила, что они планировали финансировать нападения и демонстрации и даже использовать оружие «для борьбы с полицией».

По словам ее партнера Жака Пэрис, который, как утверждается, также был показан на видео, цели DGSE «состояли в том, чтобы оказать давление на иранское правительство».

Трансляция была резко осуждена французским правительством: «Сесиль Колер и Жак Пэрис были незаконно задержаны в Иране с мая 2022 года и, как таковые, являются государственными заложниками».

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