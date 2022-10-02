Иран заявляет о прогрессе в переговорах по разморозке заблокированных средств

Иран достиг «значительного прогресса» в последние недели в вопросе освобождения миллиардов долларов, застрявших из-за санкций на зарубежных счетах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Иранское студенческое агентство новостей.

По информации журналистов, Тегеран заявил, что его валютные доходы от продажи нефти, которые составляют около 7 миллиардов долларов, заблокированы, в основном в Южной Корее, из-за санкций США.

Заявление было сделано на фоне того, что переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года зашли в тупик, а руководство Исламской Республики испытывает сильное давление со стороны широкомасштабных антиправительственных протестов.

«Некоторые банковские вопросы остаются, но ведутся обсуждения с соответствующими сторонами для поиска решения», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, накануне во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Ибрагим Раиси затронул проблему расизма в Израиле. Он обвинил власти страны в убийствах гражданских. Политики предложил всем палестинцам, мусульманам, христианам и евреям проголосовать за создание единого государства. По его мнению, это поможет остановить кровопролитие.

Ранее Курсор информировал о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран возобновили переговоры в связи с расследованием ядерных материалов, найденных на ядерных объектах в Иране.

Ранее мы рассказывали, что посол Израиля в Азербайджане выразил солидарность с народом Ирана.