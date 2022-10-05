Иран отрицает поставки рф дронов для войны в Украине

В Иране официально заявили, что не снабжали россию беспилотниками для использования в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал спикер МИД Ирана Насер Канаани.

«Исламская республика Иран считает опубликованную информацию о доставке иранских дронов в рф для использования в украинском конфликте необоснованной и не подтверждает эти данные», – сказал Канаани.

По его словам, Иран твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.

«С самого начала конфликта мы всегда заявляли о нашей принципиальной и четкой позиции активного нейтралитета и несогласия с войной, подчеркивая необходимость достижения политического решения без насилия», – подчеркнул спикер.

В США в конце августа заявили, что рф получила крупную партию иранских боевых беспилотников, которые она может развернуть на поле боя в Украине.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление.