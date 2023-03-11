Галь Гадот предстала в откровенном наряде на Неделе моды в Париже

07:55, Сегодня
Мировые новости, Культура
галь гадот фото
Фото: скриншот из YouTube

Израильскую мегазвезду редко можно увидеть на подобных мероприятиях.

Израильская актриса Галь Гадот сидела в первом ряду на показе Dior в Париже в рамках Недели моды.

Гадот, которую редко можно увидеть на подобных мероприятиях, надела платье от модного дома Dior с полупрозрачным верхом и написала бренду слова благодарности в своих социальных сетях.

На этой неделе кинозвезды и знаменитости заполнили улицы Парижа, привнося свой стиль в вечную столицу шика.

На неделе моды в Париже были представлены такие бренды, как Louis Vuitton, Victoria Beckham, Channel, Valentino и другие.

Не обошлось без скандала. Израильский дизайнер Таль Маслави обвинил британского дизайнера Джонатана Андерсона, представляющего бренд LOEWE на Неделе моды в Париже, в краже его дизайна.

Британец презентовал одежду, сделанную из листов бумаги, наклеенных на тело моделей, и Маслави отметил, что его модели «носят листы бумаги, прикрепленные к телу, с третьего года его обучения дизайну одежды».

«Я получил за это две награды», — сказала он.

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