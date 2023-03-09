Принц Гарри и Меган Маркл крестили свою дочь — People

Принц с супругой крестили годовалую дочь, которую назвали в честь бабушки — принцессы Дианы, и прабабушки-королевы, у которой Лилибет — было семейным прозвищем монархини.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отметили крещение своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, которой в июне 2023 года исполняется два года.

Подробнее об этом информирует People.

Сообщается, что церемония прошла 3 марта в доме герцогов Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, США. Крещение проведено архиепископом Лос-Анджелеса, преподобным Джоном. Издание People информировало, что королю Великобритании Чарльзу III, королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон были отправлены приглашения на крещение внучки и племянницы, однако они там не появились.

Крестным отцом девочки стал известный американский актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Тайлер Перри, который является близким другом Меган Маркл. Зрители могут знать его по ролям в фильмах «Не смотрят наверх» (2021), «Исчезнувшая» (2014), «Власть» (2018) и другие. Кто стал крестной маленькой Лилибет не сообщается.

На вечеринке в честь крестин присутствовало около 20-30 человек, и старший ребенок принца Гарри и Меган Маркл Арчи развлекал публику своими танцами.

Ранее «Курсор» информировал, что принца Гарри и Меган Маркл выселили из королевской резиденции. Усадьба расположена на территории Виндзорского замка и имеет десять спален. Право пользования усадьбой было предоставлено паре Елизаветой II несколько лет назад, до кончины королевы.

Напоминаем, что принц Гарри требует от королевской семьи извинений перед Меган Маркл. Герцог Сассекский утверждает, что его семья обращается с ним так, как будто он неадекватный, уверяет, что стал на сторону жены, и теперь вся семья и придворные обязаны принести свои извинения.

Стоит отметить, что принца Гарри и Меган Маркл допросят по делу о клевете. Сводная сестра Меган Маркл утверждает, что герцогиня Сассекская оклеветала ее, когда, рассказывая о своем детстве, заявила, что Саманта не проводила с Меган много времени и что Саманта «бросила среднюю школу».