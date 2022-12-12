Газовый шантаж россии полностью провалился — Еврокомиссия

Европейский Союз накопил объемы газа, необходимые для прохождения зимнего периода, несмотря на перебои в снабжении «голубым топливом» со стороны россии*.
Об этом в понедельник, 12 декабря, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Относительно того, что мы установили обязательство об увеличении минимального наполнения хранилищ газа. Наши хранилища заполнены более чем на 90%. Поэтому мы перевыполнили нашу задачу. Это очень хорошо. Сейчас мы превысили средний показатель заполненности за последние 5 лет», — отметила глава Еврокомиссии.
По ее словам, российский газовый шантаж полностью провалился.
«Поэтому можно подытожить, что мы готовы к этой зиме, несмотря на перебои поставок от россии», — отметила фон дер Ляен.
В то же время, по ее словам, уже в 2023 году Евросоюзу может угрожать дефицит газа.
«Согласно анализу, несмотря на введенные меры, в следующем году мы можем столкнуться с нехваткой газа в объеме до 30 миллиардов кубических метров. Уже сделанные шаги помогут частично решить это, но нужны еще другие меры», — подчеркнула она.
В частности, фон дер Ляен призвала сосредоточиться на импорте сжиженного газа.
«Я уверена, что нам удастся сохранить тот же уровень, который имели в этом году — 1,3 миллиарда кубических метров», — сказала глава Еврокомиссии.
Как сообщал Курсор, в сентябре российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.
«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак.
До этого Курсор информировал, что заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.