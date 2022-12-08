Генерал армии США спрогнозировал, когда Украина начнет наступление

По словам Марка Милли, путин продолжает совершать ошибки в военной кампании против Украины.

Россия продолжает терроризировать мирных жителей Украины. Однако это не влияет на действия Вооруженных Сил на фронте.

Об этом заявил генерал армии США Марк Милли.

В частности, он назвал российские атаки по мирному населению Украины неприемлемыми.

По словам Милли, российский лидер владимир путин* потерпел поражение в целом, однако впереди еще много боевых действий. Генерал напомнил, как украинцы преодолели первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на Востоке страны.

Милли считает, что ситуация на фронтах стабилизировалась и в ближайшее время изменений не будет. Но все еще продолжается оккупация части украинской территории.

«С наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступательных действий обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности», — сказал Милли.

По его словам, ракетные атаки – это атаки по мирному населению, что является «просто неприемлемым». Так, оккупанты пытаются сломать хребет и волю украинского народа. Но все увидят, что это «не сломанный хребет, а повышение уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа».

Как сообщал Курсор, переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.