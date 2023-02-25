Генерал фсб рассказал, как путин боится гнева россиян

Многие чиновники и высокопоставленные лица рф, которые разбираются в политической ситуации в россии, считают, что путин вполне серьезно осознает проблемы, с которыми у него есть возможность столкнуться после проигрыша в войне.

В российской федерации* растет недовольство из-за провалов российской армии в Украине, а президент владимир путин становится главным объектом критики. Многие россияне не довольны тем, что кремль продолжает участвовать в конфликте на востоке Украины, при этом теряя своих военных и расточая деньги на войну, вместо того чтобы улучшать экономическую ситуацию в стране.

Подробнее об этом информирует британское издание Express.

В связи с этим, владимир путин, по словам бывшего начальника московского управления фсб генерала Евгения Савостьянова, понимает настроение россиян и держится подальше от них. Он цепляется за любую возможность добиться победы в Украине, чтобы сохранить свое политическое влияние и авторитет.

Однако многие эксперты считают, что путин рискует погубить себя, приказывая начать полномасштабную войну с Украиной. Такой шаг может вызвать еще большее недовольство россиян и привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране.

Генерал Савостьянов подчеркнул, что владимир путин сейчас находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить. Однако, по мнению экспертов, ему следует обратить больше внимания на интересы своих граждан и стремиться к улучшению экономической и социальной ситуации в стране.

Ранее «Курсор» информировал, что лукашенко и путин провели тайный разговор в годовщину войны против Украины. В общении с журналистами лукашенко признался о тайном разговоре с путиным, но подробности называть отказался. По его словам, разговоры были длительными и на разные темы.

Напоминаем, что FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!