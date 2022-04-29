Генерал Ирана поклялся поддержать любого, кто «готов сражаться» с Израилем

Глава отряда «Кудс» выступил против «преступного режима» в Израиле, тогда как тысячи иранцев призвали к «смерти» еврейского государства и США и жгли флаги. Командующий КСИР сказал, что Израиль сеет саморазрушение.

Тысячи иранцев вышли на митинги в столице страны Тегеране в пятницу, чтобы отметить День Иерусалима, а иранские лидеры и высшие генералы выступили против Израиля и призвали к разрушению еврейского государства. Подобные шествия прошли впервые после пандемии коронавируса.

Иран отмечает этот день, последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, с начала Исламской революции 1979 года, которую возглавил покойный аятолла Рухолла Хомейни. Он также известен как День аль-Кудс, в честь арабского названия Иерусалима. Иран утверждает, что это повод выразить поддержку палестинцам.

Демонстранты скандировали «Смерть Израилю» и «Смерть Америке» — лозунги, которые стали традицией массовых митингов в Иране после революции. Демонстранты также подожгли американский, британский и израильский флаги.

Иран не признает Израиль и поддерживает ХАМАС и Хизбаллу, террористические группы, которые, как и Тегеран, призывают к разрушению еврейского государства. Израиль рассматривает Иран как своего главного врага на Ближнем Востоке.

Все митингующие направились к Тегеранскому университету, где церемония завершилась пятничной полуденной молитвой. Аналогичные митинги прошли и в других крупных городах, в том числе в Мешхеде, Исфахане и Тебризе.

Государственное информационное агентство IRNA процитировало главу военизированной экспедиционной части Корпуса стражей исламской революции, известной как «Аль-Кудс», который заявил, что Иран поддерживает любые группы, готовые воевать с Израилем.

«Мы поддерживаем любой фронт, созданный против этого преступного режима, и мы поддержим любое сообщество, готовое бороться с этим преступным режимом», — заявил генерал Эсмаил Гаани в своем выступлении в северо-восточном городе Мешхед.

На митинге в Тегеране присутствовали многие высокопоставленные иранские официальные лица, в том числе президент Эбрагим Раиси и влиятельный командующий КСИР генерал Мохаммад Салами, который сделал предупреждение Израилю.

«Вы знаете, мы люди действия и реакции. Наши ответы болезненны, и мы готовим почву для наших целей. Мы не откажемся от вас, подождите. Вы видели наши ответы», — цитирует Салами информационное агентство Mehr.

Он также заявил, что Израиль посеял семена собственного уничтожения.

Аналогичные акции «Аль-Кудс» прошли в Сирии, Пакистане и Бахрейне.

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.