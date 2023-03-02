Генералы начинают мстить, а в кремле зреет переворот: российский оппозиционер назвал главный страх путина

Путин готовится к тому, что ему не простят потерю Крыма.

Из-за значительных провалов российской армии, кремлевский диктатор владимир путин* боится, что потери Крыма станет последней каплей для военных, для элиты и для граждан российской федерации. Также, владимир путин боится, что в кремле уже зреет переворот.

Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков, информирует украинское издание Главред.

«Власть сейчас взяли в стране генералы. Что касается вот сейчас Путина, то понятно, что он слабеет. Да он же не может управлять страной один. Мы примерно понимаем, так как генералы сейчас мочат Пригожина, а Путин уже не может ему помочь. Это месть за то унижение, в котором они находились много месяцев», — сказал Гудков.

Исходя из мнения оппозиционера, Путин проявляет активность в поиске поддержки у Федеральной Службы Безопасности, которая уже ранее конфликтовала с военными. Ситуация обострилась в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, когда ФСБшники начали управлять военными действиями и принимать политические решения.

Однако, согласно мнению оппозиционера, эта попытка Путина найти поддержку у ФСБ может свидетельствовать о его слабости и чувстве того, что уже начинают управлять им. В какой-то мере он может почувствовать себя марионеткой, и поэтому начинает распространять реверансы и поклоны в сторону ФСБ, надеясь на их поддержку.

Таким образом, в поисках поддержки и укрепления своей позиции, Путин может обратиться к тем, кто уже имеет опыт управления военными действиями и политическими решениями — ФСБшникам. Но это может также свидетельствовать о слабости его положения и его чувстве некой зависимости.

Ранее «Курсор» информировал, что президент российской федерации владимир путин купил роскошный особняк для своей любовницы и их общих детей.

Напоминаем, что кремлевский диктатор владимир путин был в шоке из-за широкомасштабного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

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