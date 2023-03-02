По данным Independent, президент рф* владимир путин тайно тратит миллионы на свою девушку. Так, он купил большую недвижимость для нее и их маленьких детей. Издание утверждает, что 70-летний лидер якобы направил миллионы незаконных средств на покупку большого особняка и большого пентхауса для своей 39-летней подруги алины кабаевой.

The Telegraph со ссылкой на источники российского оппозиционного портала Проект, запрещенного кремлем, сообщил, что кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, долгое время связанная с российским президентом, проживает в поместье путина на озере Валдай, примерно в 402 км к северо-западу от москвы.



По данным Проекта, российский президент якобы использовал кипрский фонд, чтобы купить империю недвижимости для своей возлюбленной на сумму 120 миллионов долларов. Строительство резиденции кабаевой началось в 2020 году и было завершено в 2021 году. Дворец был построен полностью из дерева. Руководил строительством бизнесмен юрий ковальчук, российский магнат, также известный как «банкир путина».

Independent утверждает, что, хотя путин никогда публично не признавал отношений с кабаевой, которую называют «некоронованной королевой россии», они, как сообщается, встречаются с начала 2000-х годов, в том числе в тех времен, когда он был еще женат. Многие считают, что олимпийская чемпионка является матерью как минимум троих детей путина.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.