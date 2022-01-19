Генпрокурор США заявил о нарастании угрозы в отношении еврейских общин

По словам генпрокурора, американская администрация позаботится о безопасности американских евреев после инцидента с заложниками в Техасе в прошлую субботу.

Вчера вечером, 18 января, генеральный прокурор США Меррик Гарланд провел видеозвонок с руководителями более 1200 синагог и общин по всей Северной Америке и заявил, что администрация не потерпит никаких попыток причинить вред евреям или еврейским учреждениям.

«Я очень хорошо знаю, что это самый большой страх любой общины. В моей синагоге также есть полицейская машина, которая охраняет людей. Не так должна выглядеть еврейская жизнь в Америке, но, к сожалению, мы сталкиваемся с растущими угрозами», — сказал Гарланд, который также является евреем.

В то же время еврейские объединения в Северной Америке решили активизировать свою инициативу по обеспечению безопасности еврейских общин, которая, согласно плану, в сочетании с местными пожертвованиями от различных спонсоров может задействовать около 126 миллионов долларов.

Цель состоит в том, чтобы расширить обеспечение безопасности из 50 существующих общин до каждой активной еврейской общины в Соединенных Штатах, одновременно активировав разведку безопасности и предоставив защиту каждому еврейскому учреждению.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США предостерегают от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости штаммом Омикрон.

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