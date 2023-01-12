Генсек ООН обвинил рф в глобальной гуманитарной и продовольственной катастрофе

По словам Антониу Гутерреша, ООН мобилизована для борьбы с безнаказанностью и стремится привлечь виновных к ответственности с помощью справедливого, независимого судебного разбирательства.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш в Совете безопасности ООН заявил о глобальных проблемах, которые создала россия*, напав на Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

«Верховенство права является основополагающим принципом ООН и нашей миссии мира. Оно защищает уязвимых, предотвращает дискриминацию, насилие и другие злоупотребления, в частности от «жестоких преступлений, включая геноцид», — сказал Гутерреш.

По его словам, государства продолжают безнаказанно нарушать международное право.

«Российское вторжение в Украину привело к гуманитарной катастрофе и нарушению прав человека, травмировало поколение детей и ускорило глобальный продовольственный и энергетический кризис», — отметил Гутерриш.

Он в очередной раз подчеркнул, что любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением устава ООН и международного права.

«Во всем мире ООН мобилизована для борьбы с безнаказанностью и стремится привлечь виновных к ответственности с помощью справедливого, независимого судебного разбирательства», — отметил генсек ООН, отметив особую роль Международного уголовного суда в этом.

Как сообщал Курсор, ВСУ не намерены сдавать позиции, а наоборот, будут делать все возможное, чтобы она закончилась в течение 2023 года, потому что ее затягивание приведет к плохому сценарию. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Курсор писал ранее, что российская федерация за свое вторжение в Украину и военные преступления, совершенные на ее территории, должна заплатить высокую цену. И уже сейчас страна испытывает множество проблем, в частности из-за экономических санкций, которые против агрессора ввели страны. Многие эксперты считают, что россия распадется в ближайшее десятилетие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!