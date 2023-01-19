Германия отказала Украине в передаче танков

Украине для победы над российскими оккупантами необходимо внушительное количество вооружений, в том числе танков. В связи с этим украинское правительство стучит во все двери всех стран, но открывают эти двери лишь

Германия должна была стать одним из ключевых поставщиков танков для Украины. Но с самого начала полномасштабного вторжения россии* на территорию независимого европейского государства, Германия сказала, что «немецких танков в Европе больше не будет».

И после многочисленных переговоров по данному вопросу, депутаты Бундестага снова не поддержали предложение партии ХДС/ХСС о передаче Украине немецких танков Leopard. Заседание парламента проходило в четверг, 19 января.

Подробнее об этом говорится в сообщении федерального собрания.

Против передачи танков выступили следующие партии Бундестага: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз-90″/»Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), праворадикальная «Альтернатива для Германии», а также партия «Левые». Эти партии представляют собой так называемую «коалицию».

Стоит отметить, что немецкое правительство не разрешает также другим странам передавать свои танки в качестве военное помощи Украине.

Напомним, что Германия готовит для Украины важное вооружение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!