Германия должна была стать одним из ключевых поставщиков танков для Украины. Но с самого начала полномасштабного вторжения россии* на территорию независимого европейского государства, Германия сказала, что «немецких танков в Европе больше не будет».
И после многочисленных переговоров по данному вопросу, депутаты Бундестага снова не поддержали предложение партии ХДС/ХСС о передаче Украине немецких танков Leopard. Заседание парламента проходило в четверг, 19 января.
Подробнее об этом говорится в сообщении федерального собрания.
Против передачи танков выступили следующие партии Бундестага: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз-90″/»Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), праворадикальная «Альтернатива для Германии», а также партия «Левые». Эти партии представляют собой так называемую «коалицию».
Стоит отметить, что немецкое правительство не разрешает также другим странам передавать свои танки в качестве военное помощи Украине.
Напомним, что Германия готовит для Украины важное вооружение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!