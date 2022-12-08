Германия готовит для Украины важное вооружение

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с соответствующим запросом в ФРГ в июле 2022 года.

Федеральное правительство Германии готовит для Украины 155 мм самоходные артиллерийские установки RCH 155.

На сайте ФРГ официально сообщается, что будет передано 18 единиц.

Ранее о заинтересованности Украины в этих артиллерийских установках сообщалось в немецких СМИ.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с соответствующим запросом в ФРГ в июле 2022 года.

Эти колесные установки производятся немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Как пишет Милитарный, артиллерийские 155-мм установки «Remote Controlled Howitzer 155» имеют длину ствола 52 калибра.

RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы «PzH 2000».

Модуль AGM безлюден, поэтому в экипаже установки RCH 155 всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов.

Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM – 12,5 тонн. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.

Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды VULCANO и EXCALIBUR.

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