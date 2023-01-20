Германия согласилась дать Украине новый пакет военной помощи

По словам министра обороны ФРГ, «страна не откажется от поддержки Украины», противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Власти Германии анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, информирует издание Spiegel.

«Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на миллиард евро», — говорится в заявлении немецкого министра.

По его словам, благодаря этому весеннему пакету общий объем немецкой военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд. евро.

Об отдельных поставках было уже объявлено ранее — в них, по информации Писториуса, входит ЗРК Patriot, семь зенитных установок Gepard и одна ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами. Глава Минобороны заверил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Как сообщал Курсор, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил журналистам в Берлине, что Шольц не принимает решение о поставке танков Leopard 2 в зависимости от того, поставят ли США в Украину свои танки M1-Abrams.

«Никогда не было никаких сделок или требований, чтобы одно вытекало из другого», — сказал он. Он сделал это заявление после того, как СМИ сообщили, что ранее на этой неделе Шольц заявил, что Германия рассмотрит возможность отправки танков Leopard 2 только в том случае, если США согласятся отправить свои танки.

Ранее президент Украины Зеленский призвал Германию и западных союзников отправить свои боевые танки в Киев на фоне слухов о том, что Берлин разрешит реэкспорт немецких Leopard 2 из других стран, но не обязательно отправит какие-либо из своих запасов.

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на открытии встречи поддерживающих Украину министров обороны 50 стран в немецком Рамштайне, сказал, что «в вашей власти» принять принципиальное решение об отправке танков.