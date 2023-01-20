Отправка танков в Украину: министр обороны Германии выступил с заявлением

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в последние минуты в кулуарах встречи в Рамштайне, что пока не принято решение о возможности поставки боевых танков Leopard 2 в Украину.

Однако он сказал, что сегодня утром дал своему министерству задание «провести проверку запасов» имеющихся танков.

Это максимум из того, что правительство Германии сделало на данный момент на фоне «танкового скандала».

Тем временем официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил журналистам в Берлине, что Шольц не принимает решение о поставке танков Leopard 2 в зависимости от того, поставят ли США в Украину свои танки M1-Abrams.

«Никогда не было никаких сделок или требований, чтобы одно вытекало из другого», — сказал он. Он сделал это заявление после того, как СМИ сообщили, что ранее на этой неделе Шольц заявил, что Германия рассмотрит возможность отправки танков Leopard 2 только в том случае, если США согласятся отправить свои танки.

Хебестрейт добавил: «Мне трудно представить себе канцлера Германии, диктующего какие-то условия или предъявляющего требования американскому президенту».

Но он подчеркнул, что для правительства важно принимать решения относительно конфликта в Украине совместно с США, сославшись на другие системы вооружений, которые до сих пор поставляла Германия.

На вопрос, как Германия может отреагировать, если Польша осуществит свою угрозу по поставке танков Leopard 2 в Украину без получения необходимой экспортной лицензии от Германии, Хебестрайт сказал: «Все наши партнеры обязательно будут вести себя законопослушно».

Ранее президент Украины призвал Германию и западных союзников отправить свои боевые танки в Киев на фоне слухов о том, что Берлин разрешит реэкспорт немецких Leopard 2 из других стран, но не обязательно отправит какие-либо из своих запасов.

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на открытии встречи поддерживающих Украину министров обороны 50 стран в немецком Рамштайне, сказал, что «в вашей власти» принять принципиальное решение об отправке танков.

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