Германия вернула наследникам украденную нацистами статуэтку

Якоб Гольдшмидт (1882–1955) был известным бизнесменом в межвоенный период в Германии и стал мишенью нацистов в самом начале своего подъема. Он бежал в Швейцарию в апреле 1933 года, вскоре после прихода Гитлера к власти, и эмигрировал в Нью-Йорк в 1936 году. «Нет никаких сомнений в том, что Якоб Гольдшмидт стал жертвой индивидуального преследования в самом начале нацистской эры», — заявили в фонде.

Гольдшмидт накопил обширную коллекцию произведений искусства после Первой мировой войны. После эмиграции он смог экспортировать некоторые предметы через Нидерланды, но большая часть коллекции осталась в Берлине в качестве обеспечения по кредитам и была продана на различных аукционах. Статуэтка «Мария Лактанс», редкая работа 16 века, приписываемая только Кругу Мастера Священного Клана Биберах, находилась в берлинском доме Гольдшмидта вместе с множеством других произведений эпохи Возрождения. Когда в июле 1933 года, через три месяца после его отъезда, дом был продан, произведения искусства были доставлены в его кабинет.

Решение о возврате статуэтки принято согласно принципам Вашингтонской конференции в отношении конфискованного нацистами искусства во время Холокоста, заключенному между Германией и Соединенными Штатами в 1998 году, произведения искусства должны быть возвращены их законным владельцам или наследникам после доказательства того, что они были конфискованы нацистами или продан под давлением.

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