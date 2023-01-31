Свергнутый президент Бразилии просит 6-месячную визу в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару обратился с просьбой о шестимесячной туристической визе, чтобы остаться в США.
подтвердила в понедельник CNN Brasil
Об этом сообщает CNN.
Информацию подтвердила юридическая фирма, представляющая Болсонару. Запрос был подан в пятницу, 27 января. Новость распространилась после сообщений о том, что Болсонару прибыл в США по визе A-1, которая выдается главам государств и действительна только до тех пор, пока они находятся в этой должности.
Государственный департамент США отказался подтвердить визовый статус Болсонару из соображений конфиденциальности.
Болсонару покинул Бразилию за несколько дней до инаугурации своего преемника 1 января, нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он находится во Флориде с 30 декабря.
Болсонару находится под следствием по подозрению в причастности к терактам 8 января в Бразилиа, в ходе которых его сторонники штурмовали демократические институты Бразилии в столице. Он осудил «грабеж и вторжение в общественные здания», но также отверг то, что он назвал «безосновательными» обвинениями да Силвы в том, что он подстрекал к вторжению в центр власти в Бразилиа.
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