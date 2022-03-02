Германия выделила 720 миллионов долларов помощи пережившим Холокост

Германия согласилась выделить еще 720 миллионов долларов (647 миллионов евро) на обеспечение ухода на дому и вспомогательных услуг для немощных и уязвимых лиц, переживших Холокост, по данным организации, которая занимается рассмотрением исков от имени евреев, пострадавших от нацистской Германии.
Объявление было сделано в среду, когда канцлер Германии Олаф Шольц впервые посетил Израиль с тех пор, как стал лидером своей страны.
Шольц посетил израильский мемориал Холокоста Яд ва-Шем вместе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме.
Базирующаяся в Нью-Йорке Конференция по материальным претензиям евреев к Германии, также известная как Конференция по претензиям, заявила в среду, что деньги будут распределены между более чем 300 организациями социального обеспечения по всему миру.
«Мы с гордостью объявляем об этом значительном выделении средств в то время, когда эти средства имеют решающее значение из-за возраста, бедности и растущей инвалидности нашего сокращающегося оставшегося в живых населения», — сказал Гидеон Тейлор, президент организации.
«Мы знаем, что эти фонды оказывают жизненно важную поддержку в эти трудные времена», — сказал он.
Дополнительные средства представляют собой наибольшую сумму, когда-либо выделенную Claims Conference на социальные услуги за один год, говорится в заявлении организации.
По оценкам, средства пойдут на оплату услуг примерно 120 000 обедневших людей, переживших Холокост.
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