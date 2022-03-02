Германия выделила 720 миллионов долларов помощи пережившим Холокост

Организация, которая рассматривает иски от имени евреев, пострадавших от нацистов, заявила, что Германия согласилась выделить еще 720 миллионов долларов (647 миллионов евро) на обеспечение ухода на дому и вспомогательных услуг для немощных и уязвимых людей, переживших Холокост.

Германия согласилась выделить еще 720 миллионов долларов (647 миллионов евро) на обеспечение ухода на дому и вспомогательных услуг для немощных и уязвимых лиц, переживших Холокост, по данным организации, которая занимается рассмотрением исков от имени евреев, пострадавших от нацистской Германии.

Объявление было сделано в среду, когда канцлер Германии Олаф Шольц впервые посетил Израиль с тех пор, как стал лидером своей страны.

Шольц посетил израильский мемориал Холокоста Яд ва-Шем вместе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме.

Базирующаяся в Нью-Йорке Конференция по материальным претензиям евреев к Германии, также известная как Конференция по претензиям, заявила в среду, что деньги будут распределены между более чем 300 организациями социального обеспечения по всему миру.

«Мы с гордостью объявляем об этом значительном выделении средств в то время, когда эти средства имеют решающее значение из-за возраста, бедности и растущей инвалидности нашего сокращающегося оставшегося в живых населения», — сказал Гидеон Тейлор, президент организации.

«Мы знаем, что эти фонды оказывают жизненно важную поддержку в эти трудные времена», — сказал он.

Дополнительные средства представляют собой наибольшую сумму, когда-либо выделенную Claims Conference на социальные услуги за один год, говорится в заявлении организации.

По оценкам, средства пойдут на оплату услуг примерно 120 000 обедневших людей, переживших Холокост.

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