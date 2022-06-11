Китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на азиатском саммите по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.
Первоначально распространялась информация, что во время его речи китайская делегация покинула зал, тем самым показав свое отношение к войне в Украине.
В своей речи Владимир Зеленский подчеркнул, что война россии* против Украины касается не только Европы.
«Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние».
Согласно позже полученной информации от центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также от остальных участников саммита, китайская делегация не покидала зал.
Ранее редакция Курсора сообщала, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.
Кроме того, наш сайт писал, что аналитик назвал главную цель путина в Украине.
Еще напомним, что все больше мирных жителей в Украине погибают из-за неточности ракетных ударов россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!