Глава МИД Алжира заявил, что процесс примирения палестинских группировок начался

13:50, Вчера
Мировые новости
Флаг Палестинской автономии изображение
Флаг Палестинской автономии
Фото: canva.com

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что начался процесс примирения палестинских группировок после того как страна заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

Начался процесс примирения палестинских группировок, заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, чья страна в прошлом месяце заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Путь к палестинскому примирению начался, и Алжир имеет большой опыт в объединении палестинцев», — сказал он на пресс-конференции в Кувейте в понедельник.

Арабские государства, включая Египет, Саудовскую Аравию и Катар, тщетно пытались примирить националистическую фракцию «Фатх» президента Палестины Махмуда Аббаса и ее непримиримого соперника — ХАМАС, вооруженное исламистское движение, выступающее против любых переговоров с Израилем. Всеобщие выборы в Палестине не проводились уже 16 лет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога

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Автор материала:
Кати Адхам
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