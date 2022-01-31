Глава МИД Алжира заявил, что процесс примирения палестинских группировок начался

Начался процесс примирения палестинских группировок, заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, чья страна в прошлом месяце заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Путь к палестинскому примирению начался, и Алжир имеет большой опыт в объединении палестинцев», — сказал он на пресс-конференции в Кувейте в понедельник.
Арабские государства, включая Египет, Саудовскую Аравию и Катар, тщетно пытались примирить националистическую фракцию «Фатх» президента Палестины Махмуда Аббаса и ее непримиримого соперника — ХАМАС, вооруженное исламистское движение, выступающее против любых переговоров с Израилем. Всеобщие выборы в Палестине не проводились уже 16 лет.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога
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