Глава МИД Алжира заявил, что процесс примирения палестинских группировок начался

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что начался процесс примирения палестинских группировок после того как страна заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

Начался процесс примирения палестинских группировок, заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, чья страна в прошлом месяце заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Путь к палестинскому примирению начался, и Алжир имеет большой опыт в объединении палестинцев», — сказал он на пресс-конференции в Кувейте в понедельник.

Арабские государства, включая Египет, Саудовскую Аравию и Катар, тщетно пытались примирить националистическую фракцию «Фатх» президента Палестины Махмуда Аббаса и ее непримиримого соперника — ХАМАС, вооруженное исламистское движение, выступающее против любых переговоров с Израилем. Всеобщие выборы в Палестине не проводились уже 16 лет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога

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