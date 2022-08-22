Глава МИД Германии: путин отказывается вести переговоры по самым простым вопросам

Анналена Бербок выступила в защиту поставок немецкого оружия для поддержки Украины в борьбе с агрессивной войной россии*.

Президент россии владимир путин отказывается вести переговоры по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право. При этом нет никакой реакции на попытки сотрудничества.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует Spiegel.

По ее словам, если прекращение войны не может быть достигнуто путем переговоров в настоящее время, тогда у Германии есть выбор между «ничего не делать» или оказанием Украине военной поддержки.

«Но альтернативой оказанию военной помощи было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы», — сказала Бербок.

На вопрос, оказывает ли Германия достаточную поддержку Украине, министр отметила, что федеральное правительство делает «то, что делают другие страны».

«Много оружия уже поставлено, например со складов Бундесвера. Но дело не в соревновании, кто больше выдает, кто хуже или лучше. Вместе демократические страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Речь идет о защите человеческой жизни в Украине. Федеральное правительство пытается сделать это в меру своих возможностей, не становясь при этом участником войны», — добавила министр.

Ранее Курсор сообщал, что, согласно данным опроса социологического института Insa, в ФРГ рейтинг федерального канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания в декабре. Почти две трети немцев — 62% — недовольны работой Шольца. Довольны его результатами лишь 25%.

При этом рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня: так, работой федерального правительства на сегодня недовольны 65% опрошенных, одобряют ее только 27%.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!