Рейтинг Шольца в Германии упал до рекордно низкой отметки

В ФРГ рейтинг федерального канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания в декабре. Почти две трети немцев — 62% — недовольны работой Шольца. Довольны его результатами лишь 25 процентов.

Такими являются результаты опроса социологического института Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag, сообщает DW.

Отмечается, что рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня: так, работой федерального правительства на сегодня недовольны 65% опрошенных, одобряют ее только 27%.

Согласно данным соцопроса, в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас занял бы лишь третье место, набрав 18% голосов. Первое место досталось бы «зеленому» министру экономики Роберту Габеку — 25%, второе — главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу — 19%.

Как известно, в начале марта работу Шольца одобряли 46% немцев, не одобряли — 39%. Рейтинг правящей коалиции тогда составлял 44%, не одобряли ее работу 43% немцев.

Как сообщал Курсор, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса за то, что он обвинил Израиль в совершении «50 холокостов» против палестинцев, заявив, что ему «противны» слова Аббаса.

Местные СМИ раскритиковали Шольца за то, что он не сразу отреагировал на заявление Аббаса, которое он сделал накануне вечером, когда два лидера стояли бок о бок во время пресс-конференции в Берлине. Хотя Шольц казался огорченным, когда Аббас говорил об этом, Шольц все же промолчал и только позже выразил недовольство замечаниями Аббаса.

Ранее Курсор писал о том, что Шольц похвалил Канаду за передачу турбины Газпрому, заявив, что такое решение забрало у россии повод объяснять уменьшение объемов снабжения газа техническими причинами.