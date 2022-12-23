Глава МИД Китая попросил Блинкена не переходить «красную линию»

Министр иностранных дел Китая поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр Ван И заявил: «Соединенные Штаты должны прекратить свою политику односторонних запугиваний».

В пятницу Китай обвинил США в попытке подавить развитие Китая. «Вашингтон должен обратить внимание на законные опасения Пекина». Также китайский МИД предостерег США от попыток пересечь «красные линии» Китая, используя тактику «нарезки салями».

Представитель МИД раскритиковал практику использования Соединенными Штатами серии небольших провокационных действий для достижения гораздо большего результата, что трудно было бы обеспечить с помощью одного большого действия.

Замечания Ван И подчеркнули глубокую напряженность в отношениях между двумя странами, которая проявляется прежде всего в противостоянии крупнейших экономик мира, даже несмотря на то, что лидеры стран пытались возобновить дипломатические отношения в течение последнего месяца. На саммите G20 на Бали лидеры Китая и США обсудили ряд острых вопросов, включая Тайвань.

Ранее Курсор сообщал, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.

Кроме того, эксперт рассказал об опасности новых учений Китая и россии. Военные учения говорят о том, что Китай и рф развивают свое сотрудничество, и одним из приоритетных направлений является военное.