Эксперт рассказал об опасности новых учений Китая и россии

По словам немецкого писателя, журналиста, эксперта по Китаю и автора биографии Си Цзинпьпина Адриана Гайгеса, с 21 по 27 декабря будут проходить общие военно-морские учения Китая и рф, за которыми должен очень внимательно наблюдать Запад. Кроме этого, КНР усиливает сотрудничество с россией.

Об этом эксперт сказал изданию BILD.

Гайгес считает, что эти военные учения говорят о том, что Китай и рф развивают свое сотрудничество, и одним из приоритетных направлений является военное.

Также он думает, что Китай пытается убедить другие страны в том, что он якобы осуждают угрозу ядерной войны.

«Если есть что-то, что не нравится Китаю в войне рф в Украине, так это то, что россия может ее проиграть», — сказал он.

Кроме этого, он отмечает, что. эти учения двух стран являются очевидным предупредительным сигналом Западу.

«Несмотря на военные преступления рф в Украине, Китай остается верным своему пакту с рф», — сказал он.

Курсор» писал ранее, что российская федерация понимает, что терпит поражение на войне в Украине, поэтому обратилась за помощью к Ирану. Агрессор попросил к Тегерана дроны-камикадзе, которыми российские военные уже обстреливают украинские города, а также баллистические ракеты. А обмен на БПЛА путин планирует передать Ирану «военные компоненты».

Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.