Глава МИД Украины назвал «проблему номер один» своей страны в войне против рф и обратился с призывом к Германии

Министр иностранных дел Украины также заявил, что Украина продолжит защищать Бахмут.

В интервью, опубликованном в воскресенье, министр иностранных дел Украины призвал Германию ускорить поставки боеприпасов и начать обучение украинских пилотов западным истребителям.

Дмитрий Кулеба заявил газете Bild am Sonntag, что нехватка боеприпасов является проблемой «номер один» в попытке Украины отразить вторжение россии*.

Он сказал, что немецкие производители оружия сказали ему на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что они готовы поставить оружие, но ждут, когда правительство подпишет контракты.

«Значит, проблема в правительстве», — сказал Кулеба.

Кулеба ясно дал понять, что не ожидает, что западные союзники предоставят Украине истребители, о которых она просит, в ближайшее время.

Но он сказал, что украинских пилотов в любом случае нужно обучать, чтобы они были готовы, как только это решение будет принято, пишет газета.

По его словам, если бы Германия обучала украинских пилотов, это было бы «четким сигналом ее политической заинтересованности».

Министр иностранных дел Украины также заявил, что Украина продолжит защищать Бахмут.

«Если мы уйдем из Бахмута, что это изменит? Россия возьмет Бахмут, а затем продолжит наступление на Часов Яр, так что каждый город за Бахмутом может постичь та же участь», — сказал Дмитрий Кулеба.

На вопрос, как долго смогут продержаться украинские силы, он отказался дать конкретный ответ, сравнив их с людьми, защищающими свой дом от злоумышленника, пытающегося убить их и забрать все, что у них есть.

Некоторые военные эксперты сомневаются в целесообразности продолжения удержания города, но командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что это помогло выиграть время при подготовке к предстоящему контрнаступлению.

«Настоящие герои сейчас — это защитники, которые держат на своих плечах Восточный фронт и наносят самые тяжелые потери, не щадя ни себя, ни врага, — говорится в заявлении Сырского, опубликованном в субботу. — Необходимо выиграть время для создания резервов и перехода в контрнаступление, которое не за горами».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.