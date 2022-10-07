Глава МИДа Эстонии пожелал путину встретить следующий день рождения в тюрьме

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в день 70-летия владимира путина* желает президенту россии встретить следующий день рождения в тюрьме.

Об этом глава эстонского МИДа написал в своем Twitter.

«Путин сегодня отмечает день рождения. Надеюсь, что следующий он проведет в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал для преступлений российской агрессии», — призвал Рейнсалу.

Как сообщал Курсор, лидер беларуси александр лукашенко привез в подарок российскому коллеге владимиру путину в его день рождения трактор «Белорус». Об этом лукашенко сказал по прибытии на неформальный саммит снг в Санкт-Петербурге 7 октября.

«Трактор. Такой, на котором я работаю – «Белорус». Самый лучший. Ручная сборка», — ответил белорусский лидер на вопрос, что он привез в подарок путину.

При этом журналисты поинтересовались, со всеми ли насадками этот трактор, имея в виду навесное оборудование для проведения тех или иных работ.

«Насадка их, знаешь, миллион. Потому это по желанию. Но я предложу ему одну насадку – навесное устройство – сеялку. Может, еще что-нибудь. Она универсальна. Вырастим — и Дуде, Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сказал лукашенко.

Как сообщал Курсор, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов считает, что в день 70-летия владимира путина армия оккупантов может совершить массированный обстрел украинских территорий.

«Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя», – сообщил Громов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!