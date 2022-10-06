День рождения путина: в Генштабе Украины рассказали, что подготовила россия

Кремль любит привязку к датам и может готовить символический «подарок» своему диктатору владимиру путину.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов считает, что в день 70-летия *владимира путина армия оккупантов может совершить массированный обстрел украинских территорий.

«Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя», – сообщил он во время брифинга.

Россия давно славится своими привязками к знаменательным датам, в честь которых увеличивает масштаб обстрелов Украины, как это было, например, на День независимости 24 августа. На День рождения своего диктатора вс рф могут готовить ему символический «подарок». Решение об увеличении атак могут принять как военные руководители, так и сам путин.

«Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона», – добавил Громов.

Отметим, что уже в пятницу, 7 октября, владимир путин достигнет 70-летнего возраста.

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