Глава Минобороны Великобритании срочно выехал в США: СМИ

Журналисты предполагают, что целью визита может быть обсуждение общих проблемы безопасности, в том числе ситуации в Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил поспешно отменить выступление перед комитетом по вопросам обороны Палаты общин во вторник утром, 18 октября.

Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что Уоллес срочно выехал в США. По словам его заместителя, Джеймса Хиппи, министр уже сегодняшним утром был в Вашингтоне. Он не стал объяснять цель визита и говорил намеками.

«(Уоллес – прим.ред) будет вести такие разговоры, которые…на самом деле невероятно, тот факт, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы», – сказал Хиппи и добавил, что Министерство обороны Великобритании удается справляться «с безопасностью нашей страны в период невероятной глобальной нестабильности».

По словам редактора Sky News по вопросам безопасности и обороны Деборы Хейнс, визит Уоллеса «поспешно организовали». Ее источник в Минобороны утверждает, что Уоллес намерен обсудить общие вопросы безопасности, в том числе в Украине. В рамках его визита запланирована встреча с коллегой министра в Пентагоне и высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась уходить со своего поста и принесла официальные извинения за «ошибки» в своей экономической программе. Ее правительство озвучили изменения, которые негативно повлияли на доверие со стороны инвесторов, после чего произошло увольнение министра финансов и отмена новых налоговых мер.

По словам Трасс, она хочет взять на себя ответственность и приносит извинения за ошибочные решения. Она хотела предоставить людям помощь в оплате счетов за коммунальные услуги и решить проблему высокого налогообложения, но «наши действия зашли слишком далеко». Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал о том, какой ответ готовят США на то, что Иран продаст *россии ракеты для войны с Украиной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!