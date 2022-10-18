Иран продаст рф россии ракеты для войны с Украиной: какой ответ готовят США

Передача Тегерана такого вооружения может помочь москве компенсировать потери ракет и техники после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против Ирана за его помощь рф в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника администрации президента США.

Это происходит после сообщений о том, что Иран планирует передать россии новые ударные дроны и ракеты.

«Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев», — сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Американский чиновник добавил, что администрация Джо Байдена достаточно говорила о продаже Ираном оружия россии и давала понять, что это приведет к санкциям.

Собеседник издания отказался говорить о конкретных санкциях, но, вероятно, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля, которые будут направлены против третьих сторон, помогающих Тегерану и москве.

Как сообщал Курсор, утром 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили иранские дроны-камикадзе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!