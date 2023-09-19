Глава минобороны рф шойгу летит в Тегеран - иранские СМИ

В российском оборонном ведомстве информацию про визит шойгу в Иран пока не подтвердили.

Министр обороны российской федерации сергей шойгу* во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран.

Об этом информирует иранское информагентство Tasnim.

По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

В то же время в оборонном ведомстве рф информацию про визит шойгу в Иран пока не подтвердили.

Как сообщал Курсор, согласно заявлению директора Моссада Дэвида Барнеа, Иран планирует передать россии ракеты малой и большой дальности. Барнеа отметил, что в прошлом удалось предотвратить подобные поставки.

"Мы боимся, что россияне передадут иранцам то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - говорит чиновник.

Ранее в СМИ неоднократно сообщали о готовности Ирана предоставить россии сотни баллистических ракет различной дальности. Однако до сих пор нет подтверждений о наличии иранских ракет у рф.

Также мы писали о том, что Иран выступил с новыми обвинениями в адрес Израиля.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!