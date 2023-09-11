Россия может передать Ирану оружие, которое поставит под угрозу Израиль - разведка

Израильские разведчики узнали подробности соглашения россиян с иранцами.

Согласно заявлению директора Моссада Дэвида Барнеа, Иран планирует передать *россии ракеты малой и большой дальности. Барнеа отметил, что в прошлом удалось предотвратить подобные поставки.

Об этом сообщает "The Times off Israel".

На ежегодной конференции Института контртеррористической политики в Герцлии глава Моссада рассказал, что в дополнение к беспилотникам "Shahed", которые уже были проданы российским военным для атак на Украину, Иран планирует предоставить россии ракеты малой и большой дальности.

Однако Барнеа отметил, что предыдущие попытки Ирана поставить россии ракеты для военных целей были сорваны, но более подробной информации об этом не предоставил. Он также заявил, что у него есть ощущение, что в будущем будет еще больше сделок, которые будут предотвращены.

"Мы боимся, что россияне передадут иранцам ответное то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - говорит чиновник.

Глава Моссада также заявил, что Иран усилил свои попытки совершать нападения на израильтян и евреев за рубежом. Однако благодаря действиям израильских спецслужб и их союзников, было предотвращено 27 таких нападений в прошлом году.

Ранее в СМИ неоднократно сообщали о готовности Ирана предоставить россии сотни баллистических ракет различной дальности. Однако до сих пор нет подтверждений о наличии иранских ракет у рф.

Напомним, Иран выступил с новыми обвинениями в адрес Израиля.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!