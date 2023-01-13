Глава «вагнеровцев» взбунтовался против путинского оборонного истеблишмента

Пригожин пожаловался на «распри, коррупцию, бюрократию и чиновников» в рф.

В комментариях, опубликованных через его пресс-службу и явно направленных против российского оборонного истеблишмента, евгений пригожин* — глава российской группы наемников Вагнера — пожаловался на «распри, коррупцию, бюрократию и чиновников, которые хотят остаться на своих должностях», и на то, что путинские чиновники пытаются «украсть победу» у его организации.

Пригожин, резко критикующий недостатки регулярной армии рф, ранее на этой неделе выступил с преждевременным заявлением о том, что Соледар уже пал, и сказал, что боевые действия там ведут исключительно его люди — группа наемников Вагнера.

Украина отрицает, что российские силы захватили контроль над Соледаром, и заявляет, что ее войска держатся.

В ответ на слова пригожина минобороны россии поздно вечером в пятницу выступило со вторым заявлением, стремясь «прояснить» ситуацию, и признало роль бойцов группы Вагнера в Соледаре. Отметим, что в первом заявлении минобороны не упомянуло «вагнеровцев», что разозлило пригожина.

«Что касается непосредственного штурма оккупированных вооруженными силами Украины кварталов города Соледара, то эта боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев из штурмовых отрядов Вагнера», — говорится в новом сообщении минобороны рф.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.