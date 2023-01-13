СМИ узнали о «битве» в высших эшелонах военной власти в москве

Бои за соляной город Соледар и близлежащий город Бахмут высветили ожесточенные разногласия в высших эшелонах военной власти в москве.

Ассошиэйтед Пресс сообщило о битве, развернувшейся в высших эшелонах военной власти в москве*.

«Бои за соляной город Соледар и близлежащий город Бахмут высветили ожесточенные разногласия между руководством министерства обороны россии и евгением пригожиным, мошенником-миллионером, чья частная военная организация, известная как «группа Вагнера», играет все более заметную роль в Украине», — пишет издание.

В среду пригожин поспешил объявить, что его наемники захватили Соледар, утверждая, что приз достался исключительно «вагнеровцам». Министерство обороны оспорило это заявление, описав действия воздушно-десантных войск и других сил в бою, и взяло на себя ответственность за взятие города в пятницу.

Украина не подтвердила падение Соледара.

61-летний пригожин, известный как «повар путина» за выгодные контракты на питание и обвиненный в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, расширил свои активы, включив в него «группу Вагнера», а также горнодобывающую и другие сферы.

«Он резко раскритиковал военное руководство за промахи в Украине, заявив, что «группа Вагнера» была более эффективна, чем регулярные войска», — пишет издание.

Он нашел могущественного союзника в лице лидера чечни рамзана кадырова, который перебросил элитные войска из своего южного российского региона для боевых действий в Украине, а также критиковал военное руководство и кремль за их излишнюю мягкость и нерешительность.

Хотя оба присягнули путину на верность, их публичные нападки на его высших генералов открыто бросили вызов кремлю, чего жестко контролируемая политическая система россии еще не видела.

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Напомним также, что армия рф разрушила Хоральную синагогу в украинском Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.