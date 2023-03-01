«Кровопролитие растет»: главарь группы вагнера заявил о «яростном сопротивлении» ВСУ в Бахмуте

Евгений пригожин*, глава российского отряда наемников вагнера, заявил, что украинские силы оказывают «яростное сопротивление» попыткам москвы захватить Бахмут.

В коротком аудиообращении, распространенном его пресс-службой, он сказал: «Украинская армия перебрасывает в Артемовск дополнительные резервы и всеми силами пытается удержать город. Яростное сопротивление оказывают десятки тысяч бойцов украинской армии. Кровопролитие сражений растет день ото дня».

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил рф в том, что она бросила в бой в Бахмуте множество людей, не заботясь об их жизнях.

Россия «не считается с людьми и постоянно направляет их против наших позиций, интенсивность боев только возрастает», — сказал он в ночном обращении, охарактеризовав бои в Бахмуте как «самые тяжелые», а его защиту — как необходимую.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.