В россии заявили о крупной атаке украинских беспилотников на Крым

Министерство обороны рф* заявило, что его силы отразили крупную атаку украинских беспилотников на Крым— полуостров в Черном море, который москва аннексировала в 2014 году.

Государственное информационное агентство ТАСС процитировало пресс-секретаря генерал-лейтенанта игоря конашенкова: «Предотвращена попытка киевского режима провести массированную атаку беспилотниками на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотников были сбиты средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотника были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет».

Напомним, что советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сегодня утром отрицал, что Украина проводит атаки на территории россии. Во вторник министерство обороны рф обвинило Украину в серии попыток ударов беспилотников по инфраструктуре на территории россии, в том числе вблизи москвы. Напомним, что вчера вспыхнул пожар на нефтебазе в туапсе и краснодаре, также российские власти ненадолго закрыли воздушное пространство над санкт-петербургом. Кремль отреагировал на заявление Подоляка сегодня в среду, заявив, что не верит ему.

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