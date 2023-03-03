Срочная эвакуация: в Украине опасаются повторного захвата одного из городов в Харьковской области

Украина распорядилась об обязательной эвакуации семей и уязвимых жителей из Купянска и прилегающих северо-восточных территорий на фоне опасений, что российские войска снова захватят прифронтовой восточный город и железнодорожный узел.

Российские войска отступили из ключевых городов на северо-востоке Харьковщины, включая Купянск, и Украина отбила его в сентябре прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной военной администрации, размещенном на ее сайте в четверг вечером: «В Купянском поселке началась обязательная эвакуация семей с детьми и маломобильных жителей».

Приказ об эвакуации был обусловлен «нестабильной ситуацией с безопасностью», вызванной «постоянными» обстрелами города и его окрестностей со стороны рф*, говорится в сообщении.

Эвакуированным будет оказана помощь, в том числе жилье, питание, гуманитарная помощь и медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Также ранее мы писали, что евгений пригожин, глава российской наемной группы Вагнера, призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ о выводе украинских войск из осажденного восточного города Бахмут.

Бахмут «практически окружен» боевиками Вагнера, и украинским силам остается только один путь, заявил пригожин в опубликованном сегодня видео.

Пригожин в военной форме на видео, размещенном в его социальных сетях, сказал: «Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась только одна дорога (для украинских сил). Клещи сжимаются».

Достоверность утверждения пригожина пока невозможно невподтвердить. Видео было записано в деревне Парасковиевка, в 7 км к северу от центра Бахмута, сообщает Reuters. Пригожин объявил о взятии Парасковиевки 17 февраля.

Затем на видео были показаны трое взятых в плен украинцев — пожилой мужчина и два мальчика, — которые просили, чтобы их отпустили домой. Казалось, они разговаривали в состоянии сильного стресса.

Пригожин добавил: «[Украинские солдаты] продолжают воевать, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Фактически город окружен».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.