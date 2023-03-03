Битва за Бахмут: названо соотношение потерь украинской армии и рф

В СНБО Украины подчеркнули, что в Бахмуте сейчас тяжелая ситуация.

Армия российской федерации* несет большие потери на фронте в Украине, в частности на Востоке, где на сегодняшний день продолжаются самые горячие и тяжелые бои. В СНБО Украины рассказали про ситуацию в Бахмуте, подчеркнув, сколько солдат теряют ВСУ и войска противника.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, но украинские военные делают все возможное, чтобы удержать противника и не дать ему продвинуться вперед. Российские войска теряют в семь раз больше живой силы по сравнению с украинской армией.

«Да, там сложно и тяжело, но наши ребята каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу,»– сказал Данилов.

«Курсор» писал ранее, что по словам главного советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война Украины против российских оккупантов может продлиться еще как минимум один год.

Еще мы писали, что в танковой битве под Угледаром в Донецкой области украинские военные одержали победу над российскими силами. Это стало самым крупным танковым сражением между Украиной и россией в рамках текущей войны.

Напомним, Пентагон не ожидает, что российская федерация сможет одержать значительные территориальные победы на поле боя в Украине в ближайшее время.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!