Главнокомандующий ВСУ опубликовал схему массированной ракетной атаки на Украину

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны воздушных сил, Сухопутных войск ВСУ и другие зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов.

Во время ракетной атаки 10 октября враг применил против Украины ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал схему нанесения ракетных ударов.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны воздушных сил, Сухопутных войск ВСУ и другие зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов.

“В условиях такой интенсивности нанесения ударов одновременно по всем направлениям они (силы ПВО, – ред.) продемонстрировали профессиональность и преданность делу. Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же имеем в недостаточном количестве”, – подчеркнул Залужный.

В Командовании воздушных сил сообщили, что рссияне применили ракеты Х-101, Х-555, которые запускали из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160.

Также использовали крылатые ракеты «Калибр» с кораблей в Черном море, а ОТРК «Искандер» летели с точек наземного базирования по разным направлениям.

Также враг запускал ракеты из зенитных ракетных комплексов С-300 и РЗСВ Торнадо-С.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.