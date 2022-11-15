Главнокомандующий ВСУ озвучил категорическое заявление во время разговора с американским генералом

По словам Главкома Вооруженных Сил Украины, украинские военные контролируют ситуацию на фронте и продолжают наступательные действия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.

“Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях”, – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что украинские защитники не примут договоренности или компромиссы с российскими оккупантами.

«Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно: россия должна оставить все захваченные территории», – говорится в сообщении главнокомандующего.

По словам Главкома Вооруженных Сил Украины, украинские военные контролируют ситуацию на фронте и продолжают наступательные действия.

В настоящее время Силы обороны Херсонского направления проводят стабилизационные действия и укрепляют новые рубежи обороны.

Напомним, 11 ноября Силы обороны Украины зашли в город Херсон. Главное управление разведки сообщило, что город переходит под контроль украинской власти.

Ранее Курсор писал, что ООН призвала россию возместить нанесенный Украине ущерб — резолюция.

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