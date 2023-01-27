«Берлин, Париж должны гореть»: главный пропагандист кремля взбунтовался против военного руководства рф

Ведущий российский пропагандист владимир соловьев* выступил вчера с дикой тирадой, напав на общую стратегию рф и заявив, что российская армия с треском провалилась в подавлении своих врагов, и сказал, что у него есть непосредственные доказательства глупых тактических ошибок на передовой.

Во время своего шоу соловьев негодовал по поводу недавнего объявления о скором получении Украиной танков «Абрамс» и «Леопард-2» из стран НАТО. Ведущий начал свой монолог с глубокого вздоха, спросив: «Значит, мы прожили достаточно долго, чтобы увидеть это?» Он призвал собравшихся не доверять цифрам намеченных к предстоящим поставкам танков, предсказав, что их отправят еще больше: «Все доставят. Я уже давно говорю, эти ублюдки еще при нашей жизни Гитлера реабилитируют… вот к чему все идет… идет третья мировая война и запад вернулся к своим нацистским корням. Германия устала скрывать свою нацистскую природу, и Америка наконец открыто признала свои собственные нацистские методы».

Назвав американцев «потворствующими лжецами», соловьев сказал, что в их высокомерии виновата сама россия: «Мы не создаем им никаких угроз. Мы не наносим удары по Нью-Йорку, мы не бьем по Вашингтону, мы не угрожаем Майами, мы не делаем ничего, что могло бы подвергнуть опасности американцев. Хватит говорить о красных линиях! Это совершенно пустая фраза, которая ничего не значит!»

В ярости Соловьев кричал: «Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон должны гореть! Столицы нацистских стран, принявших решение вступить в войну с россией… Почему Киев не был стерт с лица земли после того, как нацистская нация Украина нанесла удар по нашей базе стратегической авиации? Хватит прибегать к пустым, бесполезным словам!»

Далее ведущий заявил: «По нашим городам наносятся удары! Против нашей земли! Русские солдаты гибнут! Русские люди умирают! Нацисты ликуют! Как мы планируем реагировать? Воем, что главное избежать ядерной войны? Тогда на кой черт у нас есть запасы тактического и стратегического ядерного оружия? Бояться использовать? Вы хотите уничтожения россии обычным оружием, которого у стран НАТО в 3 с половиной раза больше, чем у нас?»

Соловьев кричал, что недостаточно уничтожить украинскую инфраструктуру. Он требовал знать: «Почему до сих пор существуют Одесса, Харьков, Днепропетровск [Днепр]?» Он сердито закричал: «Нас больше нет под Киевом! Был ли это чертов жест доброй воли? Жест доброй воли? А Харьков был жестом доброй воли? Никто за [сдачу] Харькова расстрелян не был! Никто не был отправлен в отставку, по крайней мере публично. Ответов на свои вопросы общество не получило. Я вас спрашиваю, почему вы перенесли линию фронта ближе к Белгороду? Мы так и не вернулись на те позиции! В ответ — тишина. Тишина.»

Соловьев требовал уничтожать врагов «на их земле»: «Граждане стран НАТО не должны чувствовать себя спокойно, пока страдает русский человек… Граждане! Нам объявлена ​​война. Просыпайтесь! Просыпайтесь».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.