Главный словарь немецкого языка изменил определение слова «еврей»

Главный словарь стандартного немецкого языка изменил определение слова «еврей» после того, как немецкая еврейская община подвергла его критике за недавнее обновление определения, объясняющее, что это слово может считаться дискриминационным.

Онлайн-издание словаря Duden изменило определение «еврей», включив в него оговорку о том, что «иногда термин «еврей» воспринимается как дискриминационный из-за воспоминаний об использовании языка национал-социалистами. В этих случаях обычно выбирают такие формулировки, как еврейский народ, еврейские сограждане или люди иудейской веры».

Но обновленное определение вызвало негативную реакцию со стороны немецких еврейских групп и членов еврейской общины, которые были в ярости, объяснив, что многие евреи называют себя евреями и что само это слово не является оскорбительным, вопреки новому определению.

«Следует сделать все, чтобы избежать закрепления этого термина как дискриминационного», — сказал Джозеф Шустер, президент Центрального совета евреев в Германии.

Даниэль Ботманн, исполнительный директор Центрального совета евреев, подчеркнул абсурдность нового определения в своем посте в Twitter.

«Можно ли говорить «еврей»? Да! Пожалуйста, не говорите «сограждане-евреи» или «люди еврейской веры». Просто ЕВРЕИ. Спасибо!»

Empörung über Duden-HINWEIS — Man soll nicht mehr „Jude“ sagen https://t.co/nieMgo2BVk — BILD (@BILD) February 6, 2022

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Герцог в Иерусалиме встретился с Нэнси Пелоси.

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