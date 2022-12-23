Главный советник Зеленского рассказал, что на самом деле стоит за встречей украинского лидера с Байденом

Визит Владимира Зеленского в Белый дом впервые в истории подтвердил, что Украина и США являются «стратегическими партнерами», заявил в интервью по возвращении домой самый старший советник украинского лидера.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, сказал Guardian, что поездка в среду укрепила связь Зеленского с президентом США Джо Байденом и высокопоставленными республиканцами США, несмотря на «грязные» комментарии ведущего Fox News Такера Карлсона.

Саммит и пресс-конференция между двумя лидерами на этой неделе продемонстрировали, «насколько глубоко в личном отношении президент Байден чувствует все, что связано с Украиной», сказал Ермак, и что США были «настоящим лидером свободного мира и демократии».

Ермак, который был рядом с Зеленским во время поездки в США, сказал:

«Впервые в истории Украина и Соединенные Штаты стали близкими стратегическими партнерами. Между двумя президентами очень теплые, очень дружеские отношения, личные отношения».

Помимо встречи с Байденом, Ермак отметил встречи Зеленского с лидерами Конгресса США, в том числе с высокопоставленными республиканцами Митчем МакКоннеллом, лидером меньшинства в Сенате, и Кевином Маккарти, ведущим кандидатом на пост спикера Палаты представителей в следующем месяце.

Читайте также: рф снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте: опубликовано видео.