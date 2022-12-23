Рф снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте: опубликовано видео

Российские силы произвели снос театра в оккупированном Мариуполе на юге Украины, который стал местом смертоносного авиаудара, в результате которого, как считается, погибли сотни мирных жителей, по словам помощника украинского мэра города.
Петр Андрющенко обвинил оккупационные власти в попытке скрыть бомбардировку россией* театра, который использовался в качестве бомбоубежища, когда по нему был нанесен удар 16 марта.
Проведенное Amnesty International расследование удара по Мариупольскому театру пришло к выводу, что российские войска совершили военное преступление, преднамеренно обстреляв здание, несмотря на то, что знали, что там укрывались сотни мирных жителей.
Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как землекопы сносят последние оставшиеся стены театра.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал этот шаг «попыткой навсегда скрыть доказательства преднамеренного убийства украинцев россиянами».
По словам Андрющенко, российские оккупационные власти планируют оставить фасад театра нетронутым, а остальные строения разрушить, чтобы построить новый театр «на костях мариупольцев».
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