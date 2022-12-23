Рф снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте: опубликовано видео

Российские силы произвели снос театра в оккупированном Мариуполе на юге Украины, который стал местом смертоносного авиаудара, в результате которого, как считается, погибли сотни мирных жителей, по словам помощника украинского мэра города.

Петр Андрющенко обвинил оккупационные власти в попытке скрыть бомбардировку россией* театра, который использовался в качестве бомбоубежища, когда по нему был нанесен удар 16 марта.

Проведенное Amnesty International расследование удара по Мариупольскому театру пришло к выводу, что российские войска совершили военное преступление, преднамеренно обстреляв здание, несмотря на то, что знали, что там укрывались сотни мирных жителей.

Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как землекопы сносят последние оставшиеся стены театра.

"It's like the #Russia war criminals think everyone is just going to forget that they are all #Russian war criminals. In the temporarily occupied #Mariupol, the invaders are demolishing a drama theater This is the same theater where civilians hid from bombings this spring and pic.twitter.com/ULBFxyKjc2 — Putin's IBS (@kardinal691) December 23, 2022

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал этот шаг «попыткой навсегда скрыть доказательства преднамеренного убийства украинцев россиянами».

По словам Андрющенко, российские оккупационные власти планируют оставить фасад театра нетронутым, а остальные строения разрушить, чтобы построить новый театр «на костях мариупольцев».

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