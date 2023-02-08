Главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну

Это не первый случай, когда приспешники путина заявляют о нападении на другие страны.

Рамзан кадыров*, ключевой союзник президента россии владимира путина, начал сыпать угрозами о нападении на Польшу вслед за Украиной.

Кадыров, глава Чечни, в понедельник предложил россии «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу.

«Что, если после успешного завершения [войны] россия начнет денацификацию и демилитаризацию соседней страны? Ведь после Украины на карте есть Польша! Не буду скрывать, что лично у меня есть такое намерение, — написал кадыров в Telegram. — У меня лично есть такое намерение, и я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и, в первую очередь, на территории Польши».

Кадыров предупредил во вторник, что Западу пора упасть на колени перед россией, предсказывая, что так называемая «специальная военная операция» в Украине завершится к концу 2023 года.

«Специальная операция завершится до конца этого года. Европейские страны признают свою неправоту, Запад упадет на колени, и, как обычно, европейским странам придется сотрудничать с российской федерацией во всех сферах, — сказал кадыров, сообщает ТАСС. — Альтернативы этому не должно быть и никогда не будет».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.